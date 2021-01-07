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Протесты в США сравнили с февральской революцией в России

Светлана Головина
00:04 07.01.2021
Беспорядки в Вашингтоне начались на фоне заседания Конгресса, где сенаторы должны были формально утвердить итоги прошедших президентских выборов.
Протесты в США сравнили с февральской революцией в России
© Фото: imageSPACE via www.imago-images.www.imago-images.de Globallookpress

Беспорядки в Вашингтоне в здании конгресса сравнили с февральской революцией 1917 года в России. Об этом написали представители фракции ЛДПР на своей официальной странице в Сети.

«В России - февраль 1917, в США - январь 2021», - говорится в сообщении.

Беспорядки в Вашингтоне начались на фоне заседания Конгресса США, где сенаторы должны были утвердить итоги прошедших президентских выборов.

В результате сторонники Трампа прорвались через кордон Капитолия, после чего ворвались в зал заседания Сената. Правоохранители для сдерживания толпы начали использовать слезоточивый газ.

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