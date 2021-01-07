Протесты в США сравнили с февральской революцией в России

Беспорядки в Вашингтоне в здании конгресса сравнили с февральской революцией 1917 года в России. Об этом написали представители фракции ЛДПР на своей официальной странице в Сети.

«В России - февраль 1917, в США - январь 2021», - говорится в сообщении.

Беспорядки в Вашингтоне начались на фоне заседания Конгресса США, где сенаторы должны были утвердить итоги прошедших президентских выборов.

В результате сторонники Трампа прорвались через кордон Капитолия, после чего ворвались в зал заседания Сената. Правоохранители для сдерживания толпы начали использовать слезоточивый газ.