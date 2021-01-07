Стоимость биткоина побила очередной исторический рекорд

Стоимость криптовалюты биткоин в ходе торгов 6 января вновь обновила исторический максимум, превысив отметку 36 тысяч долларов.

Согласно информации портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, к 23.52 (по московскому времени) биткоин вырос на 5,52%, достигнув 36 919,05 тысячи долларов.

В то же время на бирже Binance криптовалюта растет в цене на 6,52% - до 36 062,38 тысячи долларов.