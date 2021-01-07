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СМИ сообщили о взрывчатке в штаб-квартире Республиканской партии США

Анна Берестовая
00:16 07.01.2021
К настоящему моменту взрывное устройство сумели обезвредить.
СМИ сообщили о взрывчатке в штаб-квартире Республиканской партии США
© Фото: pixabay.com

В штаб-квартире Республиканской партии США, располагающейся в столице страны, Вашингтоне, было найдено взрывное устройство. К настоящему моменту его уже сумели обезвредить. Соответствующую информацию сообщает The New York Times, ссылаясь на осведомленные источники.

Ранее указывалось, что действующий лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп распорядился об отправке в столицу государства Национальной гвардии. О необходимости разворачивания сил Нацгвардии в районе Капитолия до этого сообщали в палате представителей страны.

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