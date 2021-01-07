СМИ сообщили о взрывчатке в штаб-квартире Республиканской партии США

В штаб-квартире Республиканской партии США, располагающейся в столице страны, Вашингтоне, было найдено взрывное устройство. К настоящему моменту его уже сумели обезвредить. Соответствующую информацию сообщает The New York Times, ссылаясь на осведомленные источники.

Ранее указывалось, что действующий лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп распорядился об отправке в столицу государства Национальной гвардии. О необходимости разворачивания сил Нацгвардии в районе Капитолия до этого сообщали в палате представителей страны.