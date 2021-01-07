Путин посетит рождественскую службу в церкви Николы на Липне

Президент России Владимир Путин прибыл в Новгородскую область для посещения церкви Николы на Липне во время рождественской службы. Ранее глава государства совершал визит в эту церковь в 2016 году в компании Дмитрия Медведева.

В 2020 году российский лидер отмечал один из главных православных праздников в Санкт-Петербурге в Спасо-Преображенском соборе. Там же Путин провел ночь на 7 января и за год до этого.

В 23.30 по московскому времени в Подмосковье началось рождественское богослужение в Главном храме Вооруженных Сил РФ. Всех присутствующих обязали находиться в здании в средствах индивидуальной защиты в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции.