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Агроном рассказала, зачем нужно смазывать мандарины растительным маслом

Алена Миронова
09:59 06.01.2021
Цитрусовые дольше сохраняются при прохладной температуре.
Агроном рассказала, зачем нужно смазывать мандарины растительным маслом
© Фото: Victor Lisitsyn, Global Look Press

Агроном-плодоовощевод Елизавета Тихонова рассказала, как правильно хранить мандарины, чтобы они сохранились как можно дольше.

Эксперт рекомендует выбирать мандарины с плотной кожицей, ведь чем она плотнее, тем дольше плод сохраняет свежеть в любых условиях. Однако все же лучше всего эти цитрусовые сохраняются при прохладной температуре.

«Любые фрукты, овощи "дышат", а при охлаждении внутренние процессы снижаются. Если долго держать мандарин в тепле, кожура становится сухой, но внутренние процессы не тормозятся», - передает Sputnik слова Тихоновой.

Агроном рассказала, что мандарины можно даже замораживать, но хранить их после этого нельзя, да и вкусовые качества могут пострадать.

Помимо хранения при прохладной температуре мандарины, как и другие фрукты, можно смазать растительным маслом. Таким образом создается дополнительная защитная пленка, которая помогает сохранять свежесть.

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