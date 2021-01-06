В Москве на Рождество транспорт будет работать по продленному графику
Кроме того, все московские парковки будут бесплатными до 9 января.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости
В ночь на Рождество в Москве будет активен продленный график движения транспорта. По данным столичного Дептранса, метро и МЦК проработают на час дольше обычного, а на центральных диаметрах запустят дополнительные утренние и ночные рейсы.
Автобусы и трамваи будут курсировать по городу до трех часов. После рождественской службы от ворот Никольской и Филаретовской церквей и храма Александра Невского пустят дополнительный транспорт.
Кроме того, в ведомстве также отметили, что все московские парковки будут предоставлять свои услуги бесплатно вплоть до 9 января.