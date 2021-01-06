Ученые назвали сценарии развития ситуации с коронавирусом в России

Вирусологи рассказали о возможных сценариях развития ситуации с COVID-19 в России.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что эпидемия может пойти на убыль после появления у большинства населения иммунитета в результате вакцинации или болезни. Это возможно в том случае, если коронавирус не будет мутировать.

«Второй вариант: вирус будет изменяться, и он войдет в наш обиход так же, как грипп, и, вероятно, нужно будет создавать вакцину с учетом изменений вируса и проходить повторную вакцинацию», — передает РИА Новости слова Вознесенского.

Эксперт подчеркнул, что в настоящий момент невозможно дать точный прогноз касательно одного из возможных сценариев.

Доктор медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова предполагает, что заболеваемость COVID-19 шаг за шагом пойдет на спад. Она прогнозирует начало спада заболеваемости весной.

Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов считает, что заболеваемость новой коронавирусной инфекцией основательно снизится после появления иммунитета у 30% населения России, а при наличии антител у 60-70% жителей России — коронавирус и вовсе исчезнет. Он выразил надежду на то, что большую часть населения успеют привить в следующем году.

Ранее ученые объяснили, почему маски не останавливают коронавирус. По словам специалистов, передача коронавирусной инфекции может происходить через более мелкие частицы, которые перемещаются по воздуху.