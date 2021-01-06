Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ученые назвали сценарии развития ситуации с коронавирусом в России

Алена Миронова
09:25 06.01.2021
Эксперты полагают, что эпидемия может пойти на спад после появления у большинства населения иммунитета в результате болезни или вакцинации.
Ученые назвали сценарии развития ситуации с коронавирусом в России
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Вирусологи рассказали о возможных сценариях развития ситуации с COVID-19 в России.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что эпидемия может пойти на убыль после появления у большинства населения иммунитета в результате вакцинации или болезни. Это возможно в том случае, если коронавирус не будет мутировать.

«Второй вариант: вирус будет изменяться, и он войдет в наш обиход так же, как грипп, и, вероятно, нужно будет создавать вакцину с учетом изменений вируса и проходить повторную вакцинацию», — передает РИА Новости слова Вознесенского.

Эксперт подчеркнул, что в настоящий момент невозможно дать точный прогноз касательно одного из возможных сценариев.

Доктор медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова предполагает, что заболеваемость COVID-19 шаг за шагом пойдет на спад. Она прогнозирует начало спада заболеваемости весной.

Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов считает, что заболеваемость новой коронавирусной инфекцией основательно снизится после появления иммунитета у 30% населения России, а при наличии антител у 60-70% жителей России — коронавирус и вовсе исчезнет. Он выразил надежду на то, что большую часть населения успеют привить в следующем году.

Ранее ученые объяснили, почему маски не останавливают коронавирус. По словам специалистов, передача коронавирусной инфекции может происходить через более мелкие частицы, которые перемещаются по воздуху.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.