Православные верующие отмечают Сочельник
Праздник назван от блюда, которое принято есть по окончании 40-дневного поста - сочиво.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Асатур Есаянц, РИА Новости
Миллионы православных верующих готовятся встретить Рождество, завершая 6 декабря, в Сочельник, 40-дневный пост. Вновь вернуться к привычным блюдам можно с первой звездой, символизирующей ту, что взошла над Вифлеемом в момент рождения Иисуса Христа.
После этого верующие едят сочиво - блюдо из пропаренной крупы и меда, от него и пошло название дня, предвещающего Рождество.
В начале 2021 года из-за коронавирусной инфекции ограничили посещение храмов и церквей. Лицам в возрасте от 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовали оставаться дома.