Православные верующие отмечают Сочельник

Миллионы православных верующих готовятся встретить Рождество, завершая 6 декабря, в Сочельник, 40-дневный пост. Вновь вернуться к привычным блюдам можно с первой звездой, символизирующей ту, что взошла над Вифлеемом в момент рождения Иисуса Христа.

После этого верующие едят сочиво - блюдо из пропаренной крупы и меда, от него и пошло название дня, предвещающего Рождество.

В начале 2021 года из-за коронавирусной инфекции ограничили посещение храмов и церквей. Лицам в возрасте от 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовали оставаться дома.