Ученые обнаружили возможный способ лечения диабета с помощью бактерий

Несколько полезных организмов могут сыграть ключевую роль в лечении диабета 2 типа. Cпециалисты из Орегонского университета обнаружили, что ряд организмов в микробиоте кишечника имеет непосредственное влияние на развитие данного метаболического заболевания.

Полученные новые данные могут послужить основой для появления методов лечения диабета с помощью пробиотиков, пишет Medikforum. Благодаря новым знаниям ученые использовали новый системно-биологический подход, чтобы изучить взаимодействие организма больного диaбетом с микробами в условиях западной диеты. Это позволило им исследовать, играли ли отдельные представители микробиоты (состав бактерий, которые живут в толстом кишечнике человека) роль в метаболических изменениях, которые диета вызывает у хозяина организма.

Таким образом, им удалось определить четыре таксономических единицы, которые, по-видимому, влияют на метаболизм глюкозы: это бактерии Lactobacillus johnsonii, Lactobacillus gasseri, Romboutsia ilealis и Ruminococcus gnavus.