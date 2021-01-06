Умер экс-губернатор Камчатки Владимир Бирюков

Умер 87-летний экс-глава Камчатки Владимир Бирюков.

Соболезнования родным и близким от имени краевого парламента выразил председатель Заксобрания Валерий Раенко.

«Сегодня все мы понесли большую утрату. Ушел из жизни человек-легенда, руководитель с большой буквы, для которого Камчатка и благополучие земляков всегда были главным приоритетом в работе», - сказал Раенко.

Он добавил, что Бирюков начал руководить Камчаткой в самое непростое время. По словам Раенко, экс-глава никогда не боялся взять на себя полноту ответственности за все решения, мыслил стратегически и боролся за важные для края решения на самом высоком уровне.

Владимир Бирюков родился в 1933 году в Астрахани. С 1991 по 2000 год был губернатором Камчатской области. В 2004 году Бирюкову присвоили звание «Почетный гражданин Камчатской области».