В Новосибирске загорелось здание МРТ-центра

В Новосибирске на улице Залесского начался пожар в здании МРТ-центра на территории Городской клинической больницы №1. Об этом сообщили в областном МЧС.

Отмечается, что в помещениях наблюдается сильное задымление. Источник дыма находится на чердаке здания. Причиной пожара стала проводка. Пожарные ликвидировали возгорание в помещении диагностического центра. Сообщение о пожаре поступило около 07:15 (3:15 по Москве). После прибытия первых подразделений из-под кровли шел дым, людей внутри не было. При тушении пожара задействовали 8 единиц спецтехники и 28 человек личного состава.

Согласно оперативной информации площадь пожара составила порядка 18 кв.м. В результате происшествия пострадали потолочные перекрытия над технической комнатой. Остальные же помещения и само здание удалось спасти.