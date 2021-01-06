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В Новосибирске загорелось здание МРТ-центра

Алена Миронова
07:19 06.01.2021
Согласно оперативной информации площадь возгорания составила порядка 18 квадратных метров.
В Новосибирске загорелось здание МРТ-центра
© Фото: act54, ВКонтакте

В Новосибирске на улице Залесского начался пожар в здании МРТ-центра на территории Городской клинической больницы №1. Об этом сообщили в областном МЧС.

Отмечается, что в помещениях наблюдается сильное задымление. Источник дыма находится на чердаке здания. Причиной пожара стала проводка. Пожарные ликвидировали возгорание в помещении диагностического центра. Сообщение о пожаре поступило около 07:15 (3:15 по Москве). После прибытия первых подразделений из-под кровли шел дым, людей внутри не было. При тушении пожара задействовали 8 единиц спецтехники и 28 человек личного состава.

Согласно оперативной информации площадь пожара составила порядка 18 кв.м. В результате происшествия пострадали потолочные перекрытия над технической комнатой. Остальные же помещения и само здание удалось спасти.

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