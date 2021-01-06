Пять человек оказались под завалом в золоторудных шахтах на Камчатке

На шахтах Асачинского золоторудного месторождения на Камчатке произошло обрушение, в результате которого пострадали пятеро человек.

«По предварительным данным, под завалами оказалось пять человек, трое из которых выбрались на поверхность самостоятельно. Судьба еще двух человек остается неизвестной», - сообщается на сайте властей региона.

В настоящее время на месте происшествия разборку завала ведут шесть специалистов военизированной горноспасательной части. Связь с людьми отсутствует. Отмечается, что над разбором завала работают также девять внештатных сотрудников спасподразделения, работающих на предприятии.

Силы и средства краевого управления МЧС, а также остальных органов РСЧС находятся в готовности оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Министр специальных программ Александр Заболиченко отметил, что к вылету готов вертолет медицины катастроф.

Асачинское золоторудное месторождение располагается в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского. Этот рудник признается одним из основных золотых месторождений в Южно-Камчатском районе.