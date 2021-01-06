В стране и мире Цена на нефть Brent превысила 54 доллара за баррель Алена Миронова Подобное подорожание происходит впервые с февраля 2020 года. © Фото: pixabay.com Стоимость нефти марки Brent впервые с 26 февраля 2020 года поднялась выше 54 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. По состоянию на утро 6 января 2021 года баррель североморской нефти Brent торгуется на уровне до 54,02 доллара. Подорожание составило 0,92 %. Ранее сообщалось о повышении цены нефти WTI выше 50 долларов за баррель. Такой рост связывают с новостью о сделке по добыче нефти между Россией и Саудовской Аравией. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика