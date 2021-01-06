СМИ: американский рэпер Dr. Dre попал в реанимацию

Американский рэпер и продюсер Dr. Dre оказался в реанимации из-за аневризмы сосуда головного мозга. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.

Отмечается, что 55-летний музыкант якобы находится в больнице Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. В настоящий момент его состояние оценивают как стабильное.

Андре Ромелла Янга (настоящее имя Dr. Dre) признают одним из наиболее успешных битмейкеров в рэп-индустрии. Кроме сольного творчества, музыкант продюсировал альбомы разных рэперов, среди которых - Snoop Dogg, 50 Cent, Xzibit, 2Pac, Eminem, Busta Rhymes и The Game.