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СМИ сообщили о возможном разводе Ким Кардашьян и Канье Уэста

Анна Берестовая
05:54 06.01.2021
Супруги будто бы уже наняли адвоката по бракоразводным процессам.
СМИ сообщили о возможном разводе Ким Кардашьян и Канье Уэста
© Фото: ImagePressAgency face to face Globallookpress

Представительница знаменитого американского семейства Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст будто бы планируют разорвать свой  брачный союз, длящийся уже шесть лет. Такую новость сообщило издание Page Six со ссылкой на информированный источник.

В прессе указали, что супруги якобы наняли популярного у звезд адвоката по разводам и начали переговорный процесс. Кардашьян, как отмечают СМИ, уже длительное время не показывалась с обручальным кольцом на пальце. Уэст же, по информации медиа, будто бы все праздники находился в своем доме в Вайоминге, а не с семьей жены.

Паре, согласно данным из источников, не впервой обсуждать возможный развод. Тем не менее, на этот раз ситуация якобы значительно серьезнее, чем обычно.

Ранее Канье Уэст сделал попытку принять участие в предвыборной гонке в рамках борьбы за пост президента США. Музыканту не удалось реализовать свое намерение, однако он оставил в социальных сетях намек, что, возможно, попробует свои силы в 2024 году.

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