Ученые предсказали сильное обмеление Каспийского моря

Каспийское море находится под угрозой серьезного обмеления. Причиной возможного масштабного уменьшения размера водоема, который и так постоянно медленно теряет в объеме, является глобальное потепление. Такое мнение высказали ученые из Германии и Нидерландов. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Communications Earth & Environment.

Специалисты выстроили модель, в соответствии с которой повышение температуры на территории Каспийского моря в XXI веке может привести к усиленному испарению воды и сокращению площади водоема на 23%. Подобные изменения приведут к катастрофическим для природы и биоразнообразия последствиям. Кроме того, обмеление моря затронет экономическую сферу, в частности, в связи с вероятными проблемами с судоходством.

Ранее в Каспийском море был найден аномальный лед, толщина которого на 30% превысила нормальные значения. Данная находка связана с сильными морозами, которые отмечались на юге европейской части России.