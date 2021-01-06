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Ученые предсказали сильное обмеление Каспийского моря

Анна Берестовая
05:16 06.01.2021
Площадь водоема в ближайшее время может уменьшиться на 23% процента.
Ученые предсказали сильное обмеление Каспийского моря
© Фото: pixabay.com

Каспийское море находится под угрозой серьезного обмеления. Причиной возможного масштабного уменьшения размера водоема, который и так постоянно медленно теряет в объеме, является глобальное потепление. Такое мнение высказали ученые из Германии и Нидерландов. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Communications Earth & Environment.

Специалисты выстроили модель, в соответствии с которой повышение температуры на территории Каспийского моря в XXI веке может привести к усиленному испарению воды и сокращению площади водоема на 23%. Подобные изменения приведут к катастрофическим для природы и биоразнообразия последствиям. Кроме того, обмеление моря затронет экономическую сферу, в частности, в связи с вероятными проблемами с судоходством.

Ранее в Каспийском море был найден аномальный лед, толщина которого на 30% превысила нормальные значения. Данная находка связана с сильными морозами, которые отмечались на юге европейской части России.

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