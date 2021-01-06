СМИ: Пенс заявил Трампу о невозможности изменить результаты выборов

Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс заявил Дональду Трампу, что не имеет власти изменить результаты выборов в день их утверждения в Конгрессе. По информации газеты The New York Times со ссылкой на источники, вице-президент сказал об этом Трампу во время еженедельного обеда 5 января.

В материале уточняется, что данное заявление якобы было сделано Пенсом за несколько часов до того, как американский лидер написал в своем Twitter-аккаунте, что «вице-президент имеет право отклонять обманным путем выбранных избирателей».

Заседание членов Конгресса об утверждении результатов президентских выборов состоится 6 ноября.

Незадолго до этого стало известно, что Дональд Трамп выступит перед своими соратниками в центре Вашингтона.