У всех на слуху: чем опасны беспроводные наушники

Беспроводные приборы, и в частности наушники, излучают низкочастотное электромагнитное поле. Безвредность подобных устройств в настоящее время не доказана, так же как не подтверждено и негативное их влияние на здоровье человека. Об этом рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

Специалист указал, что излучение от наушников в разы меньше, чем от мобильного телефона. Однако, при наличии опасений по поводу их воздействия в непосредственной близости от головы, стоит ограничивать время использования прибора.

Куканов напомнил также, что доказанную опасность представляет не излучение, а громкий звук, который в наушниках может включаться.

«В этом случае повреждаются слуховые сенсорные клетки», - цитирует эксперта агентство «Прайм».

Такое воздействие способно вести к развитию тугоухости. Во избежание этого на наушниках не стоит включать максимальную громкость. Также следует использовать их максимум два часа непрерывно и три – в день.

Ранее доцент кафедры информатики РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Тимофеев отмечал, что при выборе беспроводных наушников стоит отдать предпочтение продукции известных брендов. подобные гаджеты обязательно проходят сертификацию, что уменьшает риск наличия у них вредоносного излучения.