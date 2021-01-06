ВОЗ: «британский» штамм коронавируса обнаружили в 41 стране и территории

Распространение «британского» штамма коронавируса зарегистрировано уже в 41 стране и территории. Об этом говорится в сообщении на сайте Всемирной организации здравоохранения.

«Вариант VOC-202012/01, обнаруженный в Соединенном Королевстве, был обнаружен в небольшом количестве случаев в еще 40 странах/ территориях/областях в пяти из шести регионов ВОЗ, а вариант 501Y.V2, изначально обнаруженный в ЮАР, еще в шести странах/ территориях/областях», - уточняется в заявлении.

Новый штамм коронавируса был обнаружен в Великобритании в середине декабря, после чего в начале января его диагностировали у нескольких жителей Швейцарии.

По словам экспертов, «британский» штамм может быть опасным для детей, поскольку именно в этой возрастной группе новый вариант коронавируса может спровоцировать симптомы.