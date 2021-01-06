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Эксперты назвали способы уменьшить счет за ЖКХ

Светлана Головина
03:43 06.01.2021
Снизить сумму за общедомовые нужды позволит установка светодиодных ламп и датчиков движения.
Эксперты назвали способы уменьшить счет за ЖКХ
© Фото: Игорь Зарембо РИА Новости

Уменьшить итоговую сумму в платежке за услуги ЖКХ позволит установка счетчиков, использование энергосберегающих лампочек и оборудования.

Начальник инспекции по надзору за энергосбережением и контролю инженерных систем Мосжилинспекции Надежда Выстороп рекомендует ставить на электричество многотарифный счетчик, поскольку ночью по нему электроэнергия  в разы дешевле.

Необходимо отключать из сети редко используемые электроприборы, такие как телевизор или микроволновая печь.

«Сейчас почти вся бытовая техника имеет подсвеченную кнопку включения, и каждая из них в среднем потребляет 0,5 киловатт электроэнергии в год, что, учитывая множество приборов, "накручивает" счетчик», - пояснила Выстороп .

Снизить сумму за общедомовые нужды позволит установка светодиодных ламп и датчиков движения. Об этом рассказал депутат Мосгордумы Александр Козлов.

Помимо этого, если на входную дверь установить доводчик, можно уменьшить теплопотери. 

«В многоквартирном доме обязательно должен быть общедомовой счетчик, чтобы платить за  фактический расход, а не по нормативам», - сказал Козлов.

Также уменьшить сумму платежа можно в случае, если услуги не оказываются или оказываются ненадлежащим образом. В таком случае собственник вправе потребовать перерасчет, пишет РИА Новости.

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