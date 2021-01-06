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Эндокринолог объяснила, чем опасна передозировка витаминов

Светлана Головина
03:11 06.01.2021
Избыток витаминов может привести к гипервитаминозу, который появляется в результате передозировки жирорастворимых витаминов, таких как А, D, Е и К.
Эндокринолог объяснила, чем опасна передозировка витаминов
© Фото: pixabay.com

Эндокринолог Елена Жучкова рассказала, что бесконтрольный прием моновитаминов, содержащих одно или два вещества в значительных дозах, может нанести серьезный вред организму.

В частности, это может привести к гипервитаминозу, который появляется в результате передозировки жирорастворимых витаминов - А, D, Е и К.

«Такие витамины хорошо всасываются и медленно выводятся. Тяжелее других протекают гипервитаминозы А и D», - пояснила специалист.

Передозировка витамина D зачастую может проявляться тошнотой или рвотой, зудом кожи, а также избытком кальция в крови и внутренних органах.

Жучкова отметила, что наиболее опасен избыток витамина D при беременности, поскольку это может вызвать патологию плода, а также болезни костной системы у новорожденных.  

В то же время передозировка витамина А может вызвать тошноту, проблемы со зрением, выпадение волос и дисфункции ряда органов.

«Высокие дозы витамина А повышают риск возникновения рака легкого у курильщиков, а у беременных оказывает тератогенное воздействие на плод», - сказала эндокринолог в интервью агентству «Прайм».

По словам специалиста, редко встречается гипервитаминоз витамина Е, который сопровождается расстройством желудочно-кишечного тракта, слабостью и головными болями.

В то же время, передозировка витамина К, регулирующего процесс свертывания крови, приводит к распаду эритроцитов и анемии.

Эксперт добавила, что никакой опасности для организма человека не несут поливитамины, поскольку их состав сбалансирован с учетом суточной потребности.

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