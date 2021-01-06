Спецслужбы США рассказали о массовой кибератаке в декабре

Спецслужбы Соединенных Штатов сообщили о массовой кибератаке как на государственные, так и негосударственные сети страны в декабре 2020 года.

В совместном заявлении аппарата директора национальной разведки, Федерального бюро расследований (ФБР) и Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности страны говорится, что произошедшее направлено на получение разведданных.

«Мы предпринимаем все необходимые шаги, чтобы понять весь масштаб этой кампании и отреагировать соответствующим образом», - отмечается в документе.

В ходе расследования было установлено, что атака затронула около 18 тысяч клиентов американской компании SolarWinds как из государственного, так и частного секторов.

Также в документе говорится о том, что якобы источник кибератаки имеет отношение к России. Однако никакой доказательной базы в подтверждение данному спецслужбами США не представлено.

На данный момент расследование продолжается.