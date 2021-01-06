Ученые назвали вредный для мужчин продукт

Употребление в пищу различных продуктов из красного мяса, а в особенности бекона и сосисок, может сократить срок жизни мужчин. Об этом рассказали британские ученые.

Специалисты добавили , что подобные пункты в рационе способны усиливать риски развития ишемической болезни сердца. В связи с этим мужской части населения посоветовали вместо мяса выбирать себе соевые продукты, бобы и орехи. Об этом пишет Express.

Ранее российский врач указал, что жирная, соленая и имеющая в составе значительное количество сахара пища способна стимулировать ускоренное старение организма. Специалист отметил, что к таким продуктам относится бекон, сосиски, колбаса и сильно обжаренное мясо.