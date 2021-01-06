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Массовый митинг в поддержку Трампа пройдет в Вашингтоне 6 января

Светлана Головина
02:40 06.01.2021
Американский президент выступит перед своими сторонниками лужайке у Белого дома.
Массовый митинг в поддержку Трампа пройдет в Вашингтоне 6 января
© Фото: Paul Hennessy, Paul Hennessy Keystone Press Agency Globallookpress

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступит 6 января на митинге своих сторонников в центре Вашингтона.

«Я буду выступать на SAVE AMERICA RALLY завтра на Эллипсе (лужайке у Белого дома, - прим. ред) в 11 утра по восточному времени. Приезжайте рано - двери открываются в 7 утра», - написал он на своей странице в Twitter-аккаунте.

Кроме того, Трамп отметил, что уже сейчас в Вашингтоне собралась огромная толпа людей, требующих пересмотра результатов президентских выборов.

«Нашей стране нынешнее положение вещей надоело: люди не будут больше терпеть подобное», - акцентировал президент.

Американский лидер также высказался и в адрес демократов, отметив, что не обратить внимания на число прибывающих граждан невозможно и «они не потерпят кражи у них масштабной победы на выборах».

Масштабный митинг в центре Вашингтона пройдет в связи с предстоящим заседанием Сената и Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов, на котором им предстоит утвердить итоги президентских выборов.

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