Трамп приказал отправить Нацгвардию в Вашингтон

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп распорядился направить Национальную гвардию в Вашингтон. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кейли Макинани.

«По распоряжению президента Трампа направляется (в Вашингтон) Национальная гвардия наряду с другими правоохранительными службами федерального уровня», - написала она в Twitter-аккаунте.

Сегодня в Вашингтоне на заседании Конгресса США началась процедура формального утверждения итогов прошедших президентских выборов. Однако в процессе обсуждения группа сенаторов выступила против результатов, полученных из Аризоны, из-за чего вице-президент Майк Пенс объявил о завершении заседания, чтобы палаты конгресса отдельно обсудили возражения.

На фоне происходящего сторонники Трампа начали протестовать и прорвались через кордон Капитолия, после чего проникли в зал Сената.