СМИ: Пентагон отказался направлять Нацгвардию в Капитолий

Запрос властей столицы Соединенных Штатов с просьбой развернуть у Капитолия силы Национальной гвардии был отклонен американским Министерством обороны. Такую информацию сообщил корреспондент Washington Post Аарон Дэвис в Twitter.

Незадолго до этого газета USA Today указала, ссылаясь на осведомленный источник, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси обратилась к Национальной гвардии с просьбой очистить и обезопасить Капитолий в Вашингтоне.

Между тем, в здании американского Конгресса один из демонстрантов был ранен в грудь из огнестрельного оружия. Об этом сообщил телеканал PBS. Ранее сообщалось, что против митингующих применяется слезоточивый газ.