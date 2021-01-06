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В Вашингтоне введен комендантский час из-за беспорядков

Светлана Головина
23:27 06.01.2021
По решению властей, ограничения вводятся в округе Колумбия до шести часов утра по местному времени 7 января.
В Вашингтоне введен комендантский час из-за беспорядков
© Фото: Niyi Fote via www.imago-images.dwww.imago-images.de Globallookpress

На фоне акций протестов, переросших в беспорядки, в Вашингтоне власти ввели комендантский час.

Мэр города Мюриэл Боузер пояснила, что ограничения вводятся в округе Колумбия с 18 часов (по местному времени) 6 января  до шести часов утра  7 января.

«На улицах можно находиться лишь тем, кто получил специальное разрешение, а также сотрудникам чрезвычайных служб», - цитирует мэра РИА Новости.

Из-за того, что сторонники президента Дональда Трампа прорвались  через кордон Капитолия,  вице-президент США Майк Пенс был перевезен в безопасное место.

На данный момент демонстранты ворвались в зал заседаний Сената.

Сегодня, 6 ноября, конгресс США начал процедуру формального утверждения итогов прошедших президентских выборов. В ходе заседания парламентарии высказались против голосов выборщиков из Аризоны. В связи с этим  Майк Пенс объявил, что заседание прекращается, палаты конгресса отдельно обсудят возражения и проведут соответствующее голосование.

Ранее стало известно, что в ходе столкновений правоохранители начали применять слезоточивый газ. По предварительным данным, есть пострадавшие.

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