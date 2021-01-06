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Трамп попросил своих сторонников протестовать мирно

Анна Берестовая
23:19 06.01.2021
К настоящему моменту демонстрантам удалось ворваться в зал заседаний Сената.
Трамп попросил своих сторонников протестовать мирно
© Фото: Shawn Thew Pool via CNP Media Globallookpress

Действующий американский лидер Дональд Трамп обратился к своим сторонникам с просьбой выражать поддержку ему на митингах мирным путем. Президент отметил, что сотрудники полиции и иных сил государственной безопасности лишь выступают «на стороне своей страны». Об этом он написал в своем официальном аккаунте в Twitter.

В настоящее время в столице Соединенных Штатах проходит демонстрация граждан, убежденных в победе Трампа на президентских выборах 2020 года. Протестующие сумели прорваться в здание Конгресса во время сертификации итогов выборов, прервав процедуру. Демонстрантам также удалось ворваться в зал заседаний Сената.

СМИ ранее сообщали, что в ходе митингов пострадали несколько человек. Правоохранительные органы применяют слезоточивый газ для сдерживания наступления протестующих.

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