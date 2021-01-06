На дорогах в России появится дорожный знак фото и видеофиксации нарушений ПДД

На российских дорогах появится отдельно используемый знак, обозначающий камеры, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Знак будет располагаться в 150–300 метрах от начала снимаемого участка дороги и на въезде в поселение. Также его будет возможно использовать вместе с указателями расстояния до опасного участка или какого-либо объекта.

Новые правила вступают в силу с 1 марта 2021 года. Пока же знак фото- и видеофиксации используется только вместе с другими дорожными знаками. Устанавливать знак таким образом можно будет до 1 сентября.