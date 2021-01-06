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На дорогах в России появится дорожный знак фото и видеофиксации нарушений ПДД

Ирина Киселенко
22:09 06.01.2021
Знак будут устанавливать на трассах вне поселений в 150-300 метрах от начала снимаемого участка дороги и на въезде в поселение.
На дорогах в России появится дорожный знак фото и видеофиксации нарушений ПДД
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press

На российских дорогах появится отдельно используемый знак, обозначающий камеры, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Знак будет располагаться в 150–300 метрах от начала снимаемого участка дороги и на въезде в поселение. Также его будет возможно использовать вместе с указателями расстояния до опасного участка или какого-либо объекта.

Новые правила вступают в силу с 1 марта 2021 года. Пока же знак фото- и видеофиксации используется только вместе с другими дорожными знаками. Устанавливать знак таким образом можно будет до 1 сентября.

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