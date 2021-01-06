Утвержден перечень российских программ для предустановки на продаваемые в РФ гаджеты
Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
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На продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры правительство утвердило перечень российских программ для предустановки. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Утвердить прилагаемый перечень российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров», - говорится в распоряжении.
Распоряжение вступает в силу с 1 апреля 2021 года.
В список программ, которые должны быть предустановлены, вошли поисковые системы и браузеры, почтовые сервисы, соцсети и мессенджеры, а также голосовые помощники и навигаторы.