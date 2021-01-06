В кабмине ФРГ назвали условия для производства «Спутника V» в ЕС

Производство в ЕС российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участи Минобороны РФ, возможно лишь в случае сертификации Европейским агентством по лекарственным препаратам. Об этом сообщила на брифинге заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

«Это возможно, только если ЕМА этот препарат допустит» - цитирует слова политика РИА Новости.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсуждали возможность совместного производства вакцин о COVID-19 в ходе телефонного разговора. Лидеры условились о продолжении контактов между министерствами здравоохранения и другими профильными ведомствами.