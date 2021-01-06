Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Тихановская переболела COVID-19

Ирина Киселенко
22:22 06.01.2021
Сейчас Светлана Тихановская находится в Литве.
Тихановская переболела COVID-19
© Фото: Bernd von Jutrczenka dpa Globallookpress

Бывший кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская переболела COVID-19. Об этом сообщила ее пресс-секретарь Анна Красулина.

По словам Красулиной, Тихановская перенесла болезнь «достаточно легко».

«Сейчас все полностью в порядке, она приступает к работе», - передает агентство «Интерфакс - Запад» слова Красулиной.

На самоизоляцию Светлана Тихановская ушла в октябре 2020 года после встречи с главой МИД Словении Анже Логаром, у которого обнаружили COVID-19. Тогда заражение COVID-19 у Тихановской не подтвердилось.

В декабре 2020 года она начала переговоры с представителями Евросоюза о поставках в Белоруссию вакцины от COVID-19.

Ранее генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении членов Координационного совета белорусской оппозиции. Уголовное дело возбудили «в отношении членов так называемого координационного совета и иных лиц по ч.1 ст.357 Уголовного кодекса – заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
22:16 В стране и мире
Видео
Протестующие в Вашингтоне прорвались через кордон у Капитолия
22:00 Армия
Мотострелкам Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО вручили Боевое знамя нового образца
21:27 В стране и мире
Великобритания смягчила санкции против Крыма
20:58 В стране и мире
Путин объяснил, чем руководствуется при принятии решений по Сирии
19:56 В стране и мире
Боливия зарегистрировала вакцину «Спутник V»
Популярное
Популярное
Видео
На страже границ: истребители ЗВО заступили на боевое дежурство в Курской области
Видео
«Охотники за танками»: гранатометчики открыли «море огня» по мишеням в Мурманской области
Ученые назвали новый признак образования онкологии
Видео
«Это были разные планеты»: Фетисов прокомментировал неудачу российских хоккеистов
Видео
Жители Мурманской области стали свидетелями сказочного северного сияния
Назван продукт, снижающий уровень сахара в крови
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.