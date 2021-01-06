Бывший кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская переболела COVID-19. Об этом сообщила ее пресс-секретарь Анна Красулина.

По словам Красулиной, Тихановская перенесла болезнь «достаточно легко».

«Сейчас все полностью в порядке, она приступает к работе», - передает агентство «Интерфакс - Запад» слова Красулиной.

На самоизоляцию Светлана Тихановская ушла в октябре 2020 года после встречи с главой МИД Словении Анже Логаром, у которого обнаружили COVID-19. Тогда заражение COVID-19 у Тихановской не подтвердилось.

В декабре 2020 года она начала переговоры с представителями Евросоюза о поставках в Белоруссию вакцины от COVID-19.

Ранее генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении членов Координационного совета белорусской оппозиции. Уголовное дело возбудили «в отношении членов так называемого координационного совета и иных лиц по ч.1 ст.357 Уголовного кодекса – заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем».