Протестующие в Вашингтоне прорвались через кордон у Капитолия

Протестующие, выступающие против утверждения итогов выборов на пост президента США, провались через полицейский кордон около вашингтонского Капитолия и проникли в одно из его зданий.

По данным РИА Новости, для сдерживания людей полиция применяет слезоточивый газ и нелетальное оружие.

По информации СМИ, в ходе столкновений пострадало несколько человек.

Ранее издание The Washington Post сообщало, что протестная акция в Вашингтоне переросла в столкновения с полицией – было арестовано шесть человек.