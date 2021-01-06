Протестующие в Вашингтоне прорвались через кордон у Капитолия
Для сдерживания толпы полиция применяет слезоточивый газ.
© Видео: Twitter, @Angry_Staffer © Фото: CNP AdMedia Globallookpress
Протестующие, выступающие против утверждения итогов выборов на пост президента США, провались через полицейский кордон около вашингтонского Капитолия и проникли в одно из его зданий.
По данным РИА Новости, для сдерживания людей полиция применяет слезоточивый газ и нелетальное оружие.
По информации СМИ, в ходе столкновений пострадало несколько человек.
Ранее издание The Washington Post сообщало, что протестная акция в Вашингтоне переросла в столкновения с полицией – было арестовано шесть человек.