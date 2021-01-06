Украинская фармкомпания подала заявление о регистрации российской вакцины от COVID-19

Фармакологическая компания «Биолек» подтвердила ранее появлявшуюся информацию об обращении в Министерство здравоохранения Украины. Об этом сообщили в пресс-службе самой организации.

Фирма запросила у Минздрава страны возможность зарегистрировать российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанную центром Гамалеи совместно с Минобороны России.

Ранее глава Национальной медицинской палаты страны опроверг заявления главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко относительно препарата из РФ. Согласно данному заявлению, препарат против COVID-19 из РФ якобы невозможно будет зарегистрировать до завершения третьей фазы клинических испытаний.