ЦПВС: террористы совершили 26 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник заявил, что за последние сутки террористы совершили 26 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации.

«В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 26 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (в том числе по данным сирийской стороны - 21 обстрел), из них в провинции Идлиб - 19 обстрелов, в провинции Латакия - 5 обстрелов, в провинции Хама - 2 обстрела», - сказал военачальник.

Также, по его словам, за прошедшие 24 часа обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зафиксировано не было.

Сытник подчеркнул, что подразделениями российской военной полиции продолжено сопровождение гражданского автотранспорта на участке трассы М4 между населенными пунктами Айн-Иса провинции Ракка и Телль-Тамер провинции Хасеке. За прошедшие сутки осуществлено сопровождение 106 автомобилей и 168 человек. Всего с 25 мая 2020 года сопровождено 36006 автомобилей и 68413 человек.

«Армейская авиация провела воздушное патрулирование по маршруту от аэродрома Метрас до Айн-Иса и обратно», - добавил он.

Контр-адмирал также сообщил, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Каракозак и Мембидж.

Проведено патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинциях Ракка и Хасеке по маршруту Айн-Иса до Телль-Тамер и обратно. В провинции Хасеке по маршруту от Камишлия до Айн-Дивар и обратно.



*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.