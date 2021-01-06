ВОЗ: новые штаммы коронавируса не влияют на тяжесть заболевания

Новые штаммы коронавируса, обнаруженные в Великобритании и Нигерии, не влияют на тяжесть заболевания – их особенность заключается в повышенной передаваемости. Об этом сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения, эпидемиолог Мария ван Керкхове в ходе онлайн-сессии вопросов и ответов.

«Хорошая новость заключается в том, что ни один из этих вариантов не вызывает более тяжелую форму заболевания. Может быть повышенная передаваемость. Но это не значит, что имеющиеся меры защиты не работают» - цитирует слова Ван Керкхове агентство РИА Новости.

Также она отметила, что ВОЗ продолжает совместную работу с Нигерией и Великобританией по изучению мутаций COVID-19. По словам эпидемиолога, ученые Соединенного Королевства передают информацию по новому штамму практически в режиме реального времени.