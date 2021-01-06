Китайские ученые создали защищенный квантовый канал связи длиной в 4 600 километров

В Китае ученым удалось объединить Шанхай и Наньшань с помощью длинной полноценной квантовой линии связи длиной в 4,6 тысячи километров. Для защиты линии от взлома используется квантовый спутник «Мо-Цзы» и наземная оптоволоконная сеть. Результаты опубликованы в статье в журнале Nature.

«Мы создали высоко интегрированную наземно-космическую квантовую сеть, которая объединяет в себе свыше 700 линий связи между наземными узлами и два космических канала обмена ключами. В рамках этой сети каждый абонент может связываться с любым произвольным пользователем, часть из которых удалена друг от друга на 4 600 километров», - сообщили ученые.

Свет постепенно угасает при движении через оптоволокно и это является одной из главных проблем в работе современных систем квантовой связи. При использовании наземных систем передачи данных расстояние между узлами квантовых сетей, на текущий момент времени, составляет несколько сотен километров.

Физики пробуют решить эту проблему двумя путями. Первый способ – обойти ее, создав так называемые повторители квантовых сигналов - устройств, которые способны считать поступающие в них квантовые сигналы, усиливая их и отправляя адресату, не нарушая целостности данных.

Другой вариант решения проблемы - повысить дальность передачи квантовой информации, обмениваясь данными не через наземные оптоволоконные кабели, а через спутники связи.

Еще в сентябре 2016 года китайские ученые под руководством профессора университета Шанхая Паня Цзян-Вэя запустили подобный аппарат, орбитальный зонд «Мо-Цзы». Им удалось успешно использовать его для проведения первых «межконтинентальных» сессий передачи квантовой информации.