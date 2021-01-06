Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Китайские ученые создали защищенный квантовый канал связи длиной в 4 600 километров

Ирина Киселенко
21:38 06.01.2021
В рамках этой сети каждый абонент может связываться с любым произвольным пользователем.
Китайские ученые создали защищенный квантовый канал связи длиной в 4 600 километров
© Фото: pixabay.com

В Китае ученым удалось объединить Шанхай и Наньшань с помощью длинной полноценной квантовой линии связи длиной в 4,6 тысячи километров. Для защиты линии от взлома используется квантовый спутник «Мо-Цзы» и наземная оптоволоконная сеть. Результаты опубликованы в статье в журнале Nature.

«Мы создали высоко интегрированную наземно-космическую квантовую сеть, которая объединяет в себе свыше 700 линий связи между наземными узлами и два космических канала обмена ключами. В рамках этой сети каждый абонент может связываться с любым произвольным пользователем, часть из которых удалена друг от друга на 4 600 километров», - сообщили ученые.

Свет постепенно угасает при движении через оптоволокно и это является одной из главных проблем в работе современных систем квантовой связи. При использовании наземных систем передачи данных расстояние между узлами квантовых сетей, на текущий момент времени, составляет несколько сотен километров.

Физики пробуют решить эту проблему двумя путями. Первый способ – обойти ее, создав так называемые повторители квантовых сигналов - устройств, которые способны считать поступающие в них квантовые сигналы, усиливая их и отправляя адресату, не нарушая целостности данных.

Другой вариант решения проблемы - повысить дальность передачи квантовой информации, обмениваясь данными не через наземные оптоволоконные кабели, а через спутники связи.

Еще в сентябре 2016 года китайские ученые под руководством профессора университета Шанхая Паня Цзян-Вэя запустили подобный аппарат, орбитальный зонд «Мо-Цзы». Им удалось успешно использовать его для проведения первых «межконтинентальных» сессий передачи квантовой информации.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
22:16 В стране и мире
Видео
Протестующие в Вашингтоне прорвались через кордон у Капитолия
22:00 Армия
Мотострелкам Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО вручили Боевое знамя нового образца
21:27 В стране и мире
Великобритания смягчила санкции против Крыма
20:58 В стране и мире
Путин объяснил, чем руководствуется при принятии решений по Сирии
19:56 В стране и мире
Боливия зарегистрировала вакцину «Спутник V»
Популярное
Популярное
Видео
На страже границ: истребители ЗВО заступили на боевое дежурство в Курской области
Видео
«Охотники за танками»: гранатометчики открыли «море огня» по мишеням в Мурманской области
Ученые назвали новый признак образования онкологии
Видео
«Это были разные планеты»: Фетисов прокомментировал неудачу российских хоккеистов
Видео
Жители Мурманской области стали свидетелями сказочного северного сияния
Назван продукт, снижающий уровень сахара в крови
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.