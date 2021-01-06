Великобритания смягчила санкции против Крыма

Правительство Великобритании смягчило санкционный режим против Крыма. Об этом сообщается в тексте генеральной лицензии, опубликованной на сайте кабинета министров страны. Документ вступил в силу 1 января.

Лицензия разрешает британским судам оплачивать портовые услуги Керченского рыбного порта, Ялтинского и Евпаторийского торговых портов. Снят запрет на оплату услуг филиала «Госгидрографии» и терминалов «Крымских морских портов».

Отмечается, что для оплаты услуг «Крымских морских портов» потребуется предупредить OFSI – британский регулятор, отвечающий за соблюдение санкционного режима.