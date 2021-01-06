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В РФПИ заявили о производстве десятков миллионов доз «Спутника V» в феврале

Алексей Курильченко
21:13 06.01.2021
Фонд сообщил об улучшении производственных планов вакцины от коронавируса.
В РФПИ заявили о производстве десятков миллионов доз «Спутника V» в феврале
© Фото: Patricio Murphy Keystone Press Agency Globallookpress

Объемы производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ, в феврале достигнут десятков миллионов доз. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«В январе производство будет гораздо больше, чем планировалось. Мы сумеем производить десятки миллионов доз вакцины уже начиная с февраля» - сообщил глава РФПИ.

Ранее в РФПИ сообщили, что «Спутник V» был зарегистрирован в Боливии. В фонде отметили, что одобрение российского препарата прошло без дополнительных клинических исследований.

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