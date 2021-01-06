Трамп заявил, что никогда не признает поражение на выборах

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, что никогда не признает поражение на выборах. Об этом он сообщил во время выступления перед сторонниками в Вашингтоне.

«Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражение», - сказал Трамп.

Он также отметил, что предполагаемые нарушения на выборах «возмутительные» и снова сравнил США со страной третьего мира. Президент заявил, что его пришли поддержать сотни тысяч человек.

Также он обратился вновь к вице-президенту Майку Пенсу с просьбой вмешаться в процесс подсчета голосов выборщиков в Конгрессе.

«Если Майк Пенс сделает все правильно, мы выиграем выборы», - сказал Трамп.

По закону Пенс председательствует при процессе подсчета голосов, причем члены Конгресса могут возражать против утверждения тех или иных голосов выборщиков. Это намерена сделать небольшая группа республиканцев, однако ожидается, что обе палаты конгресса проголосуют против этих возражений, и Джо Байден будет утвержден победителем выборов.

Ранее сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили протестную акцию в Вашингтоне возле Белого Дома. Митинг быстро перерос в столкновения с полицией. Протесты в городе начались за день до принятия Конгрессом США результатов выборов на пост лидера страны – по предварительным данным в них лидирует Байден.