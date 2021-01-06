Путин объяснил, чем руководствуется при принятии решений по Сирии

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что принимая решения по Сирии, он руководствовался интересами России, а не собственными симпатиями и антипатиями. Об этом стало известно из интервью, опубликованного на сайте «Вестей».

«Я руководствуюсь прежде всего не своими симпатиями и антипатиями, а интересами российского государства» – сказал Путин.

Российский лидер отметил, что по прошествии нескольких лет понял, что принимал правильные решения. Также Путин заявил, что несмотря на разгром профессиональных бандформирований в регионе, угроза терроризма сохраняется.