Эксперт оценил возможности Украины покрыть дефицит в бюджете

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько прокомментировал отказ Международного валютного фонда в оказании экстренной финансовой помощи Украине. По мнению эксперта, может сложиться ситуация, при которой Киев не найдет возможности выплатить МВФ образовавшиеся задолженности.

«Выходов из ситуации у Киева несколько. Либо стране придется брать дополнительные займы, которые уже точно не сможет выплатить, либо придется расплачиваться какими-либо активами. Возможно даже земельными ресурсами – тем более, что закон о продаже земли уже принят» - сообщил «Звезде» Безпалько.

Также эксперт отметил, что в уплату долга Украина может принять определенное политическое решение – например инициировать военный конфликт в одной из соседних стран.

Ранее стало известно, что Верховная Рада сообщила о том, что в бюджете страны образовалась «дыра» на 1,4 миллиарда долларов.