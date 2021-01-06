«На максимальных скоростях»: ночная погоня со стрельбой в Санкт-Петербурге попала на видео

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы ночью преследовали молодого нарушителя.



Полицейские пытались остановить владельца иномарки для проверки документов на Невском проспекте, но водитель не отреагировал. Требования сотрудников ДПС нарушитель проигнорировал, после чего в погоню за ним выехали 10 экипажей дорожных инспекторов.

На перекрестке Большого проспекта Петроградской стороны и проспекта Добролюбова полицейские применили табельное оружие, после чего автомобиль столкнулся с бордюром и перевернулся.

После ДТП 22-летнему мужчине потребовалась медицинская помощь, однако без необходимости госпитализации. В отношении водителя иномарки составили сразу несколько административных протоколов.