Боливия зарегистрировала вакцину «Спутник V»
Боливия зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Государственным агентством по лекарствам и технологиям в сфере здравоохранения Многонационального государства Боливия (AGEMED)» - говорится в сообщении фонда.
Отмечается, что регистрация прошла на основе результатов третьей фазы российских клинических исследований – Боливия не стала проводить дополнительный этап на территории страны.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что фонд высоко ценит партнерство с Боливией и выразил надежду, что российская вакцина позволит спасти множество жизней.