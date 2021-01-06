В стране и мире Боливия зарегистрировала вакцину «Спутник V» Алексей Курильченко Одобрение российского препарата прошло без дополнительных клинических исследований. © Фото: Kalizhan Ospanov XinHua Globallookpress Боливия зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). «РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Государственным агентством по лекарствам и технологиям в сфере здравоохранения Многонационального государства Боливия (AGEMED)» - говорится в сообщении фонда. Отмечается, что регистрация прошла на основе результатов третьей фазы российских клинических исследований – Боливия не стала проводить дополнительный этап на территории страны. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что фонд высоко ценит партнерство с Боливией и выразил надежду, что российская вакцина позволит спасти множество жизней. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика