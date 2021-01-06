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Россия заняла 50-е место в рейтинге привлекательности паспорта

Ирина Киселенко
19:55 06.01.2021
На первом месте – Япония.
Россия заняла 50-е место в рейтинге привлекательности паспорта
© Фото: pixabay.com

Швейцарская компания обновила рейтинг привлекательности документов, удостоверяющие личность человека. Россия заняла в списке 50-е место. Без предварительного оформления визы гражданство в РФ позволяет посетить 116 стран. В 2020 году Россия занимала 51-е место, тогда можно было посетить 118 государств.

На первом месте – Япония. Граждане этой страны могут посетить без визы 191 страну. На втором месте Сингапур (190 государств), замкнули тройку лидеров Германия и Южная Корея (по 189 государств). Кроме того, в числе лидеров — страны Европы, а также США и Канада.

Менее привлекательными считаются паспорта граждан КНДР (39 открытых государств), Ливии и Непала (38), Палестины (37), Сомали и Йемена (33), Пакистана (32), Сирии (29), Ирака (28) и Афганистана (26).

Ранее глава Госзнака Аркадий Трачук назвал самый популярный способ подделки паспортов. В России самый популярный способ подделать документ – это переклеенная фотография. Без специальных навыков и оборудования определить подделку достаточно сложно.

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