Зеленский поручил СБУ проверить информацию в контрабандной вакцине от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе Безопасности провести проверку по факту возможного контрабандного ввоза в страну вакцины от коронавируса американской компании Pfizer. Об этом глава страны сообщил в своем Telegram-канале.

По информации СМИ, украинские чиновники тайно провозили препарат для личных целей.

Зеленский отметил, что если информация о ввозе подтвердится, то последует «жесткая реакция». Украинский лидер подчеркнул, что в стране выработать четки план вакцинации – официально первыми препарат получат медики и люди из групп риска.