Зеленский поручил СБУ проверить информацию в контрабандной вакцине от COVID-19
Глава Украины отреагировал на сообщения о тайной вакцинации чиновников американскими препаратами.
© Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе Безопасности провести проверку по факту возможного контрабандного ввоза в страну вакцины от коронавируса американской компании Pfizer. Об этом глава страны сообщил в своем Telegram-канале.
По информации СМИ, украинские чиновники тайно провозили препарат для личных целей.
Зеленский отметил, что если информация о ввозе подтвердится, то последует «жесткая реакция». Украинский лидер подчеркнул, что в стране выработать четки план вакцинации – официально первыми препарат получат медики и люди из групп риска.