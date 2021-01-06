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Мурашко заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Алексей Курильченко
19:23 06.01.2021
Глава Минздрава призвал россиян проводить новогодние праздники дома.
Мурашко заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в России
© Фото: MOD Russia via Globallookpress.com

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в период новогодних праздников ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась. Об этом он сообщил журналистам в ходе селекторного совещания с регионами.

«Ситуация с новой коронавирусной инфекцией, в целом, стабилизировалась, но все еще остается напряженной: ежедневно в среднем регистрируется около 24 тысяч новых случаев» - отметил Мурашко.

Министр также сообщил, что свободный коечный фонд для зараженных коронавирусом на данный момент составляет 24%. По словам Мурашко, в инфекционных госпиталях страны находятся 211,6 тысячи граждан.

Россиянам глава Минздрава посоветовал провести новогодние праздники дома, в кругу семьи, а также соблюдать меры безопасности: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, по возможности избегать посещения людных мест.

Ранее Мурашко сообщил, что что медики, оказывающие помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, получат двойные социальные выплаты в январе.

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