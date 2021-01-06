Ученые назвали новый признак образования онкологии

Американские и британские специалисты выяснили, что чрезмерное потоотделение может быть признаком возникновения онкологических заболеваний. Об этом сообщает издание Express.

Если пот пропитывает одежду насквозь и стекает с кончиков пальцев, то это может означать наличие гипергидроза. Это может быть симптомом ряда заболеваний, включая лимфому, лейкемию, карциноидные опухоли, мезотелиому, рак костей и печени. Данные заболевания влияют на гормоны, усиливая потоотделение.

При первых признаках гипергидроза ученые советуют незамедлительно обратиться к врачу.