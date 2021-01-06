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Названы самые популярные направления у россиян для новогоднего отдыха

Ирина Киселенко
19:05 06.01.2021
Более 50% российских граждан выбрали черноморское побережье для новогодних каникул.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Christin Klose, dpa-tmn, Globallookpress

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал «Звезде» о том, какие направления предпочли россияне для отдыха в новогодние праздники. По его словам, более 50% граждан нашей страны выбрали черноморское побережье и Краснодарский край.

«Более 50% выбрали черноморское побережье для отдыха, Краснодарский край - в большей степени Сочи, Красная Поляна, ну правда и Анапа, Геленджик», - перечислил эксперт.

В канун Нового года и Рождества многие решили отправиться на отдых в Крым.

«Республика Крым — это Новый год и Рождество, ну и каникулы соответственно. Также были востребованы Кавказские Минеральные Воды», – рассказал Барзыкин.

Также эксперт отметил и отдых в Белокурихе в Алтайском крае.

«Но там, конечно, меньше средств размещения. Но тем не менее, тенденция отдыха в здравницах, пансионатах совершенно четко была выражена», - пояснил он.

Второй сегмент отдыха – горнолыжный. Помимо Красной Поляны, россияне выбирали Приэльбрусье и Архыз.

«Естественно, в России комплексы, которые есть, они тоже были достаточно востребованы. В среднем это занимает до 30% всех продаж, если говорить об отдыхе», - уточнил Барзыкин.

Также, по его словам, стоит учитывать и региональный сегмент для отдыха.

«Отдыхали люди и у себя в регионе, в своих пансионатах, здравницах или выбирали близкие маршруты», - подытожил эксперт.

Ранее эксперты дали рекомендации, как безопасно и нескучно провести новогодние каникулы.

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