В Абхазии на берег моря вынесло урожай мандаринов

Жители Абхазии обнаружили целый урожай мандаринов, которые вынесло на берег моря. Отмечается, что сбор фруктов в стране закончился еще до Нового года.

Теперь же местные жители занимаются «ловлей» мандаринов из морской воды.

На данный момент неизвестно, как мандарины оказались в воде – жители предполагают, что они выпали из грузового судна – возможно оно перевозило контрабанду.