В Абхазии на берег моря вынесло урожай мандаринов
Каким образом фрукты оказались в воде, неизвестно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ВКонтакте, Ирина Жолобова
Жители Абхазии обнаружили целый урожай мандаринов, которые вынесло на берег моря. Отмечается, что сбор фруктов в стране закончился еще до Нового года.
Теперь же местные жители занимаются «ловлей» мандаринов из морской воды.
На данный момент неизвестно, как мандарины оказались в воде – жители предполагают, что они выпали из грузового судна – возможно оно перевозило контрабанду.